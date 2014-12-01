Генпрокуратура розпочала розслідування по вузу Поплавського

Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Гевко.

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"На минулому тижні на засіданні акредитаційної комісії розглядалося в цілому питання діяльності Київського університету культури... За останні 4-5 років цей університет не видав ні одного ні диплома бакалавра, ні спеціаліста, ні магістра. Виникає логічне питання: чим займався навчальний заклад? Також було виявлено, що Київський університет культури на 4-му курсі відраховує всіх студентів, і вони переводяться в Київський національний університет культури і мистецтв... Генеральна прокуратура вже працює у цій справі, відстежуючи і інші питання, пов'язані з діяльністю цього приватного навчального закладу", - сказав Андрій Гевко.

Як повідомляв УНІАН, акредитаційна комісія при Міністерстві освіти і науки анулювала ліцензію приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури", рішення було прийнято одноголосно. 26 листопада міністр освіти і науки Сергій Квіт повідомив, що Міністерство освіти передасть в ГПУматеріали справи приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури", засновниками якого є ректор Михайло Поплавський і його син.