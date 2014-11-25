У вишу Поплавського відібрали ліцензію - ЗМІ

Як повідомило джерело ZN.UA у Міністерстві освіти і науки, сьогодні Акредитаційна комісія при МОН анулювала ліцензію Приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури", засновниками якого є ректор Михайло Поплавський з сином.

Рішення було прийнято одноголосно, відзначило джерело. Примітно, що раніше до цієї комісії входив і сам Поплавський.

Про схему з використанням Поплавським приватного "клона" Київського державного національного університету культури і мистецтв стало відомо завдяки журналістському розслідуванню Марії Землянской зі "Слідство.Інфо".

Згідно з цією схемою, Поплавський, будучи ректором національного університету культури, створив свій приватний виш із фактично такою ж назвою - Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури", відомий як КУК. Його засновником стало ТОВ "Укрконцерт", засновниками якого, у свою чергу, є сам Поплавський з сином Олександром.

Студенти перші три курси числилися в КУК, за що платили чималі гроші. Однак за фактом навчання проходило на базі державного вишу. Тобто за такої схеми "справжній" університет культури щорічно недоотримував десятки мільйонів, які заробляв Поплавський.

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В кінці жовтня цього року КУК звернувся до Міносвіти з проханням провести чергову акредитаційну експертизу (перевірку кожної спеціальності, яку необхідно проходити кожні п'ять років, інакше виш можуть позбавити ліцензії). Остання акредитація приватного "Київського університету культури" датована червнем 2010-го року. В січні 2014-го вишу була продовжена ліцензія. На обидва документа "добро" дав колишній міністр Дмитро Табачник.

Експертна комісія МОН прийшла з перевіркою за вказаною адресою в установчих документах. Однак виявилося, що виш фізично не існує, а тільки на папері.