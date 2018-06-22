Російські тюремники дозволили Кольченку тривалу зустріч із матір'ю - правозахисник

Олександр Кольченко, як і раніше, перебуває в медсанчастині, але тепер не один в палаті, а з "сусідом по камері".

Російські тюремники дозволили українському політв'язню Олександру Кольченку провести тривале побачення з матір'ю 28-30 липня.

Про це повідомив російський правозахисник Микола Щур з посиланням на телефонну розмову з адвокатом Кольченка.

За словами адвоката, який зустрічався зі своїм підзахисним вранці 22 червня, Кольченко як і раніше знаходиться в медсанчастині, але тепер не один в палаті, а з "сусідом по камері".

"Трохи поправився. Важить зараз близько 62 кг. Кожне його годування знімають на відеокамеру", - написав Щур.

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Крім цього, Кольченко дозволили провести тривале побачення з мамою 28-30 липня.

Також Щур зазначив, що Кольченку зараз приносять багато листів, у тому числі українською та іншими мовами. "Раніше цього не було", - уточнив правозахисник.

За інформацією правозахисника, Кольченко хоче зустрітися з українським омбудсменом.

"18-го числа його викликали до начальника колонії, де на нього чекали для розмови чоловік десять: від регіонального омбудсмена, ОНК та інших. Розмова з ними у Саші була короткою: вони поцікавилися його здоров'ям, Саша відповів і від подальшого спілкування з ними відмовився: "Хочу зустрітися з омбудсменом України"", - переповів Микола Щур.

Як повідомляв УНІАН, кримський активіст Кольченко, який утримується в колонії Челябінська, 31 травня оголосив голодування в підтримку голодуючого з 14 травня режисера Олега Сенцова.

7 червня стало відомо, що Олександр Кольченко припинив голодування. «Олександр Кольченко сьогодні припинив голодування. З його слів, він дуже ослаб, що вже став непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу. За час голодування його вага знизилася до 54 кг», - написав адвокат.