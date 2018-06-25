На Сумщині викрили підприємця, який на ремонті дороги "наварив" майже 800 тисяч гривень

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На Сумщині повідомлено про підозру начальнику Охтирської дільниці одного з приватних дорожньо-ремонтних підприємств, який шляхом підроблення офіційних документів привласнив майже 0,8 млн грн, виділених на проведення капітального ремонту дорожнього покриття в сільській місцевості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, 46-річного підприємця було викрито Охтирською місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в області, працівниками детективних підрозділів відділу поліції та слідчого управління Головного управління Нацполіції в області.

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Встановлено, що у 2017 році між вказаним товариством та Груньською сільською радою укладено договір щодо виконання капітального ремонту дорожнього покриття в селі Грунь Охтирського району.

«Достовірно знаючи, що роботи виконані неякісно та з використанням матеріалів, що не відповідають проектно-кошторисній документації, керівник дільниці вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяг виконаних робіт. На підставі зазначених документів на рахунок товариства перераховано близько 1 млн 300 тис. грн. Однак, відповідно до висновку експертизи, вартість фактично виконаних товариством робіт складає близько 500 тис. грн. Таким чином зловмисник привласнив понад 781 тис. грн», – йдеться у повідомлені.

За інформацією керівника Охтирської місцевої прокуратури Юлії Слабунової, сьогодні, 25 червня, начальнику дільниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 (складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах) КК України. Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала на хабарі одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини.