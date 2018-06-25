СБУ затримала на хабарі одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини

Поліцейський налагодив схему отримання хабарів за безперешкодне перевезення великогабаритних і великовагових транспортних засобів.

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Хмельницькій області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що впродовж квітня-червня 2018 року поліцейський налагодив схему отримання неправомірної вигоди за безперешкодне перевезення великогабаритних і великовагових транспортних засобів.

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Ділок «спрощував» для суб’єктів господарювання механізм отримання дозволу на безперешкодне транспортування вказаних транспортних засобів, без дотримання відповідної процедури та необхідних термінів. Вартість перевезення кожної одиниці важкої техніки становила до 5 тис. грн. Зловмисник також організовував надання патрульного супроводу під час переміщення великогабаритних і великовагових транспортних засобів.

Правоохоронці затримали поліцейського у службовому кабінеті після чергової «оборудки» згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення поліцейському про підозру в скоєнні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, додали в СБУ.