Євросоюз у 2020 році може затвердити стратегію регіонального розвитку «Карпати» на зразок уже діючих «Альпи» та «Дунай»

Стратегія поширюватиметься на сім країн Європи, які лежать довкола Карпат.

У 2020 році Європейський союз може затвердити стратегію регіонального розвитку «Карпати» на зразок уже діючих в ЄС стратегій «Альпи» та «Дунай».

Про це повідомила Голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Оксана Юринець під час Першого міжнародного форуму Центральної і Східної Європи «Via Carpatia», який проходить у селі Криворівня на Івано-Франківщині.

Стратегія поширюватиметься на сім країн Європи, які лежать довкола Карпат.

«Вона не буде такою потужною і великою, як є вже ці дві стратегії. Але це є той старт, за яким ми зможемо розпочати гарну активну роботу. І сподіваюся вийти на ті самі показники, які сьогодні мають «Альпи» і «Дунай».

«Тут, можливо, потрібне покращення інфраструктури, шляхів, якими має сполучення відбуватися. Крім того, для туристичної галузі це побудова готелів, закладів харчування. Тобто все це можна зробити в рамках малих проектів, які, я думаю, зможемо реалізувати в новій стратегії «Карпати» , - зазначила Юринець.

Як повідомляв УНІАН, на Івано-Франківщині в рамках форуму «Via Carpatia» стартувала науково-економічна конференція «Коло Вінценза», яка триватиме два дні.

Перший міжнародний Форум Східної та Центральної Європи «Via Carpatia» проходить у Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області і триматиме до 30 червня.