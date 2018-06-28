Більше половини росіян виступили за обмін політв'язнями з Україною - опитування

У тойм же час більше 60% росіян не знають про голодування незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Більше половини росіян виступили за обмін політв'язнями з Україною. У теж час більше 60% росіян не знають про голодування незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Такі результати всеросійського опитування, проведеного "Левада-центром".

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Так, за результатами опитування, 21% респондентів повністю підтримують ідею обміну політв'язнями, ще 37% дали відповідь "скоріше підтримую". 18% опитаних не змогли відповісти. Відповіді "скоріше не підтримую" і "абсолютно не підтримую" дали 15% і 10% відповідно.

Також соціологи поцікавилися, чи знають росіяни про голодування українського режисера Олега Сенцова, який ув'язнений в колонії "Білий ведмідь" в Лабитнангі. 63% респондентів заявили, що вперше чують про голодування Сенцова, 31% опитаних щось чули про це, і лише 6% відповіли, що добре обізнані в цій темі.

Нагадаємо, Олег Сенцов вже 46-й день голодує в колонії в місті Лабитнангі.

Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ закликала Росію без зволікань звільнити всіх українських політв'язнів.