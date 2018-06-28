ПАРЄ закликала Росію без зволікання звільнити всіх українських політв'язнів

У ПАРЄ закликали Росію утримуватися від застосування тортур і нелюдського поводження з українцями до моменту їхнього звільнення.

Парламентська асамблея Ради Європи закликає владу Російської Федерації без зволікання звільнити усіх ув’язнених українців в окупованому Криму, в Донецькій і Луганській областях та на території Росії.

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Відповідну резолюцію підтримали 77 парламентарів, утрималось 15.

Зокрема, Асамблея закликає Російську Федерацію “без зволікання звільнити усіх українців, ув'язнених в Російській Федерації та окупованому Криму, за політично вмотивованими обвинуваченнями, та докладати усіх зусиль, аби прискорити звільнення українських громадян, яких тримають під вартою на тій території Донбасу, яка перебуває під ефективним контролем Росії”.

Водночас у резолюції зазначається, що Росія повинна забезпечити дотримання прав людини утримуваних українців до моменту їхнього звільнення і, зокрема “дотримуватися заборони на застосування тортур, нелюдського або такого поводження, що принижує людську гідність, або покарання, і забезпечити право на доступ до необхідної медичної допомоги з метою, щоб здоров’я та благополуччя належним чином були захищені”.

Крім того, висловлюється заклик “утриматися від примусового годування українського режисера Олега Сенцова або інших бранців і також використовувати лише медичну допомогу для збереження його та їхніх життів з суворим дотриманням Конвенції про запобігання катуванням”.

Разом з тим ПАРЄ закликає РФ дозволити незалежним міжнародним спостерігачам здійснювати моніторинг стану здоров’я та умов тримання українців під вартою. Зокрема, йдеться про Європейський комітет з питань запобігання катуванням та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Також Асамблея закликала РФ дозволити українським посадовцям, в тому числі Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини відвідувати українських бранців.

Також парламентарі закликали Росію відмовитися від політики нав'язування російського громадянства українським громадянам, які живуть в окупованому Криму і які не бажають набувати його, та утримуватися від примусового переведення громадян України у російське громадянство.

В резолюції висловлюється заклик скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, що суперечить міжнародним стандартам свободи зібрань, а також дозволити в’їзд до Криму лідерам Меджлісу – Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову.

Крім того, парламентарі закликають Росію припинити переслідування та здійснення тиску на кримських татар та осіб, які представляють їхні інтереси, і зокрема, адвокатів та захисників прав людини.