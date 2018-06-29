Навздогін за Керченським мостом: окупанти затіяли у Криму нове "будівництво століття"
Окупанти планують побудувати у Криму нову залізницю Керч-Сімферополь.
Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку півострова Андрій Кулик, заявивши, що зараз ідуть пошуки інвестора, передає агентство "РИА Новости".
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За попередньою оцінкою розробників, вартість першої черги будівництва на ділянці Керч — Сімферополь через Білогірськ протяжністю 215 кілометрів оцінюється в 35 мільярдів рублів.
Існуюча схема залізниці Керч — Джанкой — Сімферополь — Севастополь робить гак. Крім того, окупанти планують в майбутньому добудувати дорогу до Севастополя і Євпаторії.
Як повідомляв УНІАН, Путін вирішив створити військовий технополіс неподалік від Криму. В російській Анапі створять військовий інноваційний технополіс.