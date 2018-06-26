Путін вирішив створити військовий технополіс неподалік від Криму

У російській Анапі створять військовий інноваційний технополіс.

У місті Анапа Краснодарського краю буде створено військовий інноваційний технополіс "Ера" Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін, він опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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Наголошується, що це рішення прийнято для створення інноваційної інфраструктури, а також формування ефективної моделі організації наукових досліджень для зміцнення оброноздатності країни.

Анапа розташована на Чорноморському узбережжі Кавказу. Відстань від Анапи до окупованого Росією Криму становить 260 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, окупанти в Криму затіяли нове "будівництво століття". Будівництво замовило Міноборони РФ, що, в свою чергу, може говорити про можливі плани щодо посилення військової присутності росіян на півострові.