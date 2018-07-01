У центрі Харкова пройшла акція на підтримку Сенцова (фото)

В акції взяли участь кілька десятків харків'ян.

У Харкові біля пам'ятника Т. Г. Шевченка зібралися кілька десятків харків'ян. Вони прийшли на акцію, щоб підтримати українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня 2018 року.

Як повідомляє 057, учасники акції розгорнули плакати з написами: "Free Sentsov", "Мовчання=Байдужість", "На його місці міг би бути кожен", "Твоя позиція - його і твоя свобода".

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Також подібна акція пройшла на Майдані Незалежності в Києві. В акції взяли участь понад сто людей.

Як повідомляв УНІАН, на подібні акції вийшли також у Грузії, Литві, Польщі, Чехії, Нідерландах, Австрії, Китаї, Новій Зеландії.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.