На Майдані у Києві пройшла акція на підтримку політв’язнів (фоторепортаж)

Організатори акції планують також влаштувати у Києві пробіг на підтримку політв’язнів.

У Києві на Майдані Незалежності понад сотня людей вийшла на акцію підтримки українських політв’язнів Кремля.

Як повідомляє "Громадське", на великому банері на Майдані розмістили фотографії політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

Люди тримають плакати #FreeSentsov та написи "Звільніть заручників Кремля".

Читайте такожАдвокат повідомив, що в Кремль надійшло два прохання про помилування Сенцова (відео)

Організатори акції планують також влаштувати у Києві пробіг на підтримку політв’язнів.

За словами організатора Івана Рудяка, у неділю на подібні акції вийшли у Грузії, Литві, Польщі, Чехії, Нідерландах, Австрії, Китаї, Новій Зеландії та багатьох українських містах.