Переселенці з Донбасу скаржаться на необхідність кілька днів стояти у черзі за довідками

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив юрист з Донеччини Олексій Косов, який нині проживає у Києві.

«Вносиш себе до списку, вистоюєш усю цю чергу для того, щоб потім вписати паспортні дані та ідентифікаційний код у заяву», – зазначив він.

Довідка дає інформацію владі про кількість переселенців у межах України, зазначив Косов.

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«Ці документи можуть зіграти роль потім. Наприклад, підтвердження того, що я знаходився тут, що втратив майно і важливо також для компенсації якоїсь частини цього майна у майбутньому», – зазначив адвокат.

19 листопада президент України Петро Порошенко підписав закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, який забезпечує належні умови соціальної адаптації, забезпечення тимчасовим житлом, сприяння у працевлаштуванні та продовження отримання переселенцями освіти.

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У Міністерстві соціальної політики повідомили, що станом на 28 листопада зареєстровано 493 073 вимушених переселенців з Криму та Донбасу.