Літак британських ВПС доправив до Одеси королівських морських спецпризначенців - ЗМІ (фото)

Британські військовослужбовці, що прибули до Одеси, можуть бути бійцями Special Boat Service - підрозділу спеціального призначення Королівського ВМФ Великої Британії.

Військово-транспортний літак Airbus A400M Королівських ВПС Великобританії доправив до Одеси підрозділ британського морського спецназу, який повинен буде взяти участь у навчаннях Sea Breeze 2018.

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Як повідомляє «Думская», літак злетів з бази RAF в Брайз Нортон (Велика Британія) у 14:40 8 липня, і вже о 18:40 приземлився в Україні.

Відзначається, що британські військовослужбовці, які прибули, судячи з усього є бійцями «Особливої служби човнів» (Special Boat Service) – підрозділи спеціального призначення Королівського ВМФ Великобританії.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні стартують навчання Sea Breeze 2018, які триватимуть до 21 липня в Одеській і Миколаївській областях, а також в північно-західній частині Чорного моря. У навчаннях візьмуть участь ВМС США.

Крім американців, у навчаннях візьмуть участь кораблі ВМС Румунії, Туреччини, молдавські і грузинські морські піхотинці, загони спеціального призначення та водолази з Великобританії та Канади.