На Рівненському полігоні завтра проведуть слідчий експеримент з підривом міномета - нардеп

За словами депутата, в середу на засіданні комітету з питань нацоборони розглядатиметься питання трагедії на Рівненському полігоні та питання небойових втрат.

Завтра, 10 липня, на Рівненському полігоні буде проведено слідчий експеримент з підривом міномета.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він нагадав, що 5 липня на Рівненському полігоні загинуло троє людей і поранено дев'ять під час проведення бойових навчань.

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“Питання небойових втрат, на жаль, уже потребує не тільки контролю Генерального штабу і Міністерства оборони, а, мабуть, нашого контролю”, - заявив депутат.

Пашинський повідомив, що в середу о 15 годині на засіданні комітету, який він очолює, буде розглянуто питання про ситуацію на Рівненському полігоні та ситуацію із небойовими втратами в Україні.

“Завтра на цьому полігоні проводиться слідчий експеримент підриву міномета”, - наголосив він.

Депутат висловив обурення з приводу того, що навіть “шановані люди розказують таку нісенітницю, яка на голову не налазить”, коментуючи, зокрема, ситуацію на Рівненському полігоні.

Він запросив представників ЗМІ та інших зацікавлених осіб на експеримент на полігоні та на засідання комітету, де ця тема розглядатиметься.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня о 5.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев’ятеро отримали поранення. Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ навчання призупинено. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.