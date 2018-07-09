Матіос назвав ймовірну причину вибуху міномета на Рівненському полігоні

6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє військовослужбовців.

Причиною вибуху міномета на Рівненському полігоні під час бригадних тактичних навчань могло бути подвійне заряджання.

Про це на свої сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Показання учасників навчань різняться між собою. Ніхто не може точно сказати, чи був перший вистріл і несправність міномета, чи вибух стався через подвійне заряджання. На думку слідства, міномети працювали без запобіжників, що спричинило змогу подвійного заряджання. Вибух відбувся відразу після чергового заряджання. Характер та обставини розриву міномета також на це вказують. Попередньо у діях незалежного спостерігача стрільб є всі ознаки службової недбалості: відстань між мінометами - 8 метрів замість передбачених вимогами 20, глибина окопів також не відповідала нормативам», - наголосив прокурор.

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За словами Матіоса, детальні висновки дасть відповідна експертиза, дозвіл на яку в суді очікується отримати сьогодні.

«Всі речові докази (залишки та осколки міномета і міни) вилучені… Причину вибуху дасть лише експертиза зі слідчим експериментом відтворення обставин трагічної події. Все інше - лише попередня оцінка об'єктивних даних», - додав Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня о 5.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев’ятеро отримали поранення. Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ навчання призупинено. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.