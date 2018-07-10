До Одеси приїде брат актриси Джулії Робертс

Ерік Робертс стане почесним гостем фестивалю.

На 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) приїде відомий актор Ерік Робертс, який є старшим братом голлівудської зірки Джулії Робертс.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОМКФ.

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Відзначається, що американський актор кіно і телебачення, номінант на премію «Оскар» і «Золотий глобус» Ерік Робертс стане почесним гостем фестивалю.

Актор знявся в більш ніж 400 кінострічках.

Також серед почесних гостей ОМКФ - французький актор Дені Лаван, редактор-засновник шведського кіножурналу Filmkonst («Кіномистецтво») Гуннар Бергдаль, українська актриса Ада Роговцева, японський сценарист і режисер Наомі Кавасе та інші.

Як повідомляв УНІАН, 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься в Одесі з 13 по 21 липня. Передбачається, що його відвідають понад 150 тис. чоловік.