У Харкові звільнили поліцейських, які на вокзалі знущалися над чоловіком

За словами начальника поліції Харківщини Олега Беха, ці працівники «не мають жодного морального права залишатися на своїх посадах».

У Харкові звільнили з посад трьох правоохоронців, котрих зафіксували на відео під час побиття невідомого чоловіка у відділі поліції.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех. «Учора після ретельного вивчення матеріалів службової перевірки, відеоматеріалів без жодного сумніву підписав наказ про звільнення з лав поліції співробітників сектору патрульної поліції Холодногірського відділу поліції. Своєю зухвалою, ганебною поведінкою вони грубо порушили один з принципів діяльності поліції – дотримання прав і свобод людини», - написав Бех.

Він висловив переконання, що після такого кричущого факту неадекватних дій правоохоронців, невиконання ними вимог Закону «Про Національну поліцію» ці працівники «не мають жодного морального права залишатися на своїх посадах».

«Отже, згідно з наказом, старші сержанти і капрал сектору патрульної поліції звільнені з лав поліції. Їх безпосередній керівник – командир взводу – попереджений про неповну посадову відповідність. Крім того, т.в.о. начальника Холодногірського відділу поліції отримав суворе попередження про необхідність дотримання підпорядкованим особовим складом службової дисципліни та прав і свобод громадян. Ще раз підкреслюю – порушникам законодавства не місце в поліції», - підсумував Бех.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 9 липня слідчі прокуратури розпочали розслідувати факт перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та образою (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу).

Наразі встановлено, що 7 липня поточного року у приміщенні відділення поліції на станції «Харків-Пасажирський» троє поліцейських Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в області (старші сержанти 1989 та 1992 років народження та капрал сектору патрульної поліції 1997 року народження) застосовували неправомірні заходи фізичного впливу до невідомого громадянина. Відповідний відеозапис було розміщено у соціальній мережі Facebook.