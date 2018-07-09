Били заради розваги: прокуратура розпочала розслідування побиття поліцейськими чоловіка на вокзалі у Харкові

Слідчі розпочали розслідувати факт перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та образою.

У Харкові прокуратура розпочала розслідування за фактом перевищення влади поліцейськими у відділенні на станції "Харків-Пасажирський".

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, сьогодні, 9 липня, слідчі розпочали розслідувати факт перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та образою (ч. 2 ст. 365 КК України).

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Наразі встановлено, що 7 липня поточного року у приміщенні відділення поліції на станції "Харків-Пасажирський" троє поліцейських Холодногірського відділу поліції ГУНП в області (старші сержанти 1989 та 1992 р.н. та капрал сектору патрульної поліції 1997 р.н.) застосовували неправомірні заходи фізичного впливу до невідомого громадянина. Відповідний відеозапис було розміщено у соціальній мережі Фейсбук.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини справи, а також - особа потерпілого та особа, що зробила цей відеозапис.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.