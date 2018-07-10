Під посольством Хорватії в Києві пройшла акція на підтримку хорватських футболістів (фото)

Учасники акції розгорнули під входом до посольства прапори України і Хорватії. В акції взяли участь близько 20 осіб.

Під посольством Хорватії в Києві пройшла акція в підтримку хорватських футболістів Домагоя Віди та Огнена Вукоєвича, а також громадян Хорватії, які воюють у районі проведення ООС на Донбасі на боці України.

Про це повідомляє "РБК-Україна". Організаторами акції виступила організація "Ветеранське братерство". Приєдналися до них прихильники партії "Національний корпус" і учасники "Національних дружин". В акції взяли участь близько 20 осіб.

Учасники акції розгорнули під входом до посольства прапори України і Хорватії, а також плакати з написами "Слава Україні" і словами підтримки для хорватів хорватською мовою. Акція тривала 10 хвилин.

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Як відомо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії в 1/4 чемпіонату світу з футболу 2018 року в російському місті Сочі Віда разом із екс-гравцем збірної Хорватії Вукоєвичем, який працював у штабі збірної скаутом, записали відеоролик із привітанням Україні. На відео Віда виголосив гасло: «Слава Україні!». Обидва футболісти свого часу були гравцями ФК «Динамо» (Київ).

Після цього ФІФА офіційно оголосила попередження Віді, а Вукоєвича відсторонили від роботи на чемпіонаті світу і позбавили акредитації, а також оштрафували на 12,8 тис. євро.