Сенцов продовжує голодувати вже 59-й день (відео)

20:02, 11 липня 2018
Суспільство
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Олег Сенцов \ REUTERS

Олег Сенцов, якого росіяни засудили на 20 років за сфабрикованою справою про нібито підготовку терактів у Криму, продовжує, ціною власного здоров'я і життя, вимагати звільнити всіх українських бранців Кремля.

Режисера утримують у колонії "Білий ведмідь" за полярним колом.

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Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #голодування#Олег Сенцов