Сенцов продовжує голодувати вже 59-й день (відео)
20:02, 11 липня 2018Суспільство
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Український режисер продовжує відмовлятися від їжі.
Олег Сенцов \ REUTERS
Олег Сенцов, якого росіяни засудили на 20 років за сфабрикованою справою про нібито підготовку терактів у Криму, продовжує, ціною власного здоров'я і життя, вимагати звільнити всіх українських бранців Кремля.
Режисера утримують у колонії "Білий ведмідь" за полярним колом.
Сенцов продовжує голодувати 59-й день
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