Сенцов продовжує голодувати вже 59-й день (відео)

Український режисер продовжує відмовлятися від їжі.

Олег Сенцов, якого росіяни засудили на 20 років за сфабрикованою справою про нібито підготовку терактів у Криму, продовжує, ціною власного здоров'я і життя, вимагати звільнити всіх українських бранців Кремля.

Режисера утримують у колонії "Білий ведмідь" за полярним колом.