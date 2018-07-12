Православні відзначають день пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла

Цих двох апостолів називають первоверховними і шанують в один день, проте їхнє життя і спілкування з Христом були різними.

Православні 12 липня святкують день пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», на Афоні 12 липня, в цей день панігір відзначає обитель Каракал, головний собор якої названий на честь святих апостолів Петра і Павла. Також тут зберігається чудотворний образ із зображенням апостолів Петра і Павла, написаний в 1640 році.

Цих двох апостолів називають первоверховними і шанують в один день, проте їхнє життя і спілкування з Христом були різними. Святий апостол Петро був одним з найближчих учнів Іісуса Христа під час Його земного життя. Апостол Павел не був учнем Спасителя за його життя і не мав відношення до подій, описаних в Євангелії.

Святий апостол Петро, ​​до того, як став учнем Спасителя, був рибалкою. Його звали Симон. Петром, що означає «камінь», його назвав Сам Христос: «Я кажу тобі: ти Петро, і на цьому камені Я збудую Церкву Мою, і ворота пекла не здолають її; і дам тобі ключі Царства Небесного: і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв’яжеш на землі, те буде розв’язане на небесах»(Мф. 16: 18-19).

Читайте такожДень Петра і Павла 2018: історія, традиції та заборони свята

Петро тричі відрікся від Господа перед Його стражданнями на Хресті. Потім він щиро розкаявся і після Воскресіння Господа і П'ятидесятниці проповідував Євангеліє в країнах Середземномор'я. Два його Соборні послання включені в Новий Завіт.

У 67 році апостол Петро прийшов проповідувати в Рим, де був розіп'ятий на хресті вниз головою. Саме так бути розіп'ятим побажав сам Петро, ​​вважаючи себе негідним того, щоб постраждати так, як Христос.

Апостол Павел був гонителем християн. Його звали Савл. Згідно книзі Діянь святих апостолів, йдучи шляхом в Дамаск, він почув голос з неба: «Савле, Савле, чому ти Мене переслідуєш?». Він запитав, Чий це голос і отримав відповідь, що це «Іісус, що Його переслідуєш ти». Голос звелів йому іти в Дамаск, де він був хрещений. Потім він став проповідувати християнство в багатьох країнах світу. Апостол Павел написав 14 послань.

Він постраждав за Христа недалеко від Риму в 67 році. Йому, як це належало римлянину, мечем усікли голову.

Почитати святих апостолів Петра і Павла православні стали відразу після їхньої смерті, а місця, де вони зазнали мученицької смерті, стали шануватися як священні.