"Упав і вдарився головою": з'явилися подробиці конфлікту між українцем і росіянином у Туреччині

Конфліктна ситуація між громадянином Росії та громадянином України Андрієм Совою сталася 7 липня.

Міністерство закордонних справ докладає зусиль, щоб врятувати життя українця, який після конфлікту з росіянином 7 липня у готелі в Туреччині перебуває у комі.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає "Українська правда".

Він розповів, що консул про ситуацію довідався від дружини потерпілого.

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Жінка розповіла, що конфліктна ситуація між громадянином Росії та громадянином України Андрієм Совою сталася 7 липня. У результаті конфлікту українець упав і вдарився головою.

Чоловіка з черепно-мозковою травмою і крововиливом у мозок госпіталізували до приватної лікарні, де медики прийняли рішення про термінову операцію. Нині чоловік перебуває у комі, до тями не приходив.

За даними туроператора, на місце прибула поліція, вони провели розслідування, опитали свідків та порушили кримінальну справу.

Як повідомляли ЗМІ, у турецькому місті Аланья громадянин РФ до напівсмерті побив 57-річного українця.