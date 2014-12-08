У Харкові виявили вибухові частини «Градів» і «Ураганів», нелегально вивезені із зони АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Міндоходів України у Харківській області із посиланням на начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Сергія Мережко, небезпечні предмети були виявлені 7 грудня на території нелегального пункту прийому металобрухту в одній із промислових зон міста.

За його даними, вибухові частини від снарядів оперативники виявили в автомобілі «КамАЗ», який злочинці покинули, втікаючи від міліції. Крім того, у складських приміщеннях співробітники оперативного управління виявили пошкоджені автомобільні кузови, підготовані для утилізації. На одному з цих авто залишилися номери Луганської області і сліди від стрільби.

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«На даний час встановлюється, чи становить небезпеку людського життя виявлений вантаж, проводяться заходи зі встановлення місця перебування власників приймального пункту для притягнення їх до відповідальності», - зазначив Мережко.

За його словами, зараз вирішується питання про внесення даного правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідування за фактом злочину, передбаченого ст. 213 ККУ (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом).

Раніше УНІАН повідомляв, що у Харкові на двох станціях метрополітену виявили гранати.