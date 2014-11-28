У Харкові на двох станціях метрополітену виявили гранати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, граната Ф-1 без запалу була знайдена на платформі станції «Південний вокзал» 27 листопада о 22:50. Пасажири і персонал станції були евакуйовані, станція закрита для посадки і висадки пасажирів, поїзди рухались через станцію без зупинок. Працівники вибухотехнічної служби перенесли гранату в безпечне місце. До кінця дня станція не працювала.

Читайте такожНа місці вибуху в Харкові знайшли залишки вибухового пристрою – BBC

Сьогодні, 28 листопада, о 00:50 граната Ф-1 без запалу і декілька набоїв були знайдені на рейках під час огляду рейкового полотна станції метро «Пролетарська». Працівники вибухотехнічної служби перенесли вибухонебезпечні предмети в безпечне місце.