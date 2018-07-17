Для туристів, яких немає: в Євпаторії на порожньому пляжі величезними літерами виклали "Кримнаш" (фото)

Раніше популярні місця серед туристів тепер напівпорожні.

У мережі опубліковані нові фотографії анексованого РФ Криму, на яких можна побачити пляжі Євпаторії.

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Фотографії опубліковані на сторінці в Twitter RoksolanaToday&Крим. На знімках видно, що раніше популярні місця серед туристів тепер напівпорожні.

При цьому на пляжі великими літерами виклали "Кримнаш". "Заозерне, Євпаторія. Пік сезону. Он ті літери з пляжу взимку будемо гризти...", - йдеться у підписі під фото.

Як повідомлялося, протягом останніх років курорт села Рибаче в окупованому Криму здобув погану славу найбільш смердючого місця на всьому Південному березі.