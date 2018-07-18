Поліція затримала групу сутенерів, які продавали українок у сексуальне рабство до Китаю

Троє українців спільно з громадянином Китаю вербували дівчат, які перебували в уразливому стані та скрутному матеріальному становищі.

Поліцейські Київщини затримали групу сутенерів, які продавали українок у сексуальне рабство до Китаю.

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Як повідомляється на сайті Національної поліції, троє українців спільно з громадянином Китаю вербували дівчат, які перебували в уразливому стані та скрутному матеріальному становищі.

Після вербування дівчат цілодобово контролювали, їм швидко робили всі необхідні документи та купували авіаквитки. Для уникнення проблем під час перетину державного кордону України зловмисники проводили детальний інструктаж стосовно мети поїздки до Китаю.

Потрапивши у Китай, дівчата потрапляли в нелюдські умови життя, до них застосовувалось фізичне та моральне насильство, встановлювались шалені штрафи, які поступово втягували в боргову кабалу та унеможливлювали повернення в Україну.

До обрання запобіжного заходу підозрювані перебуватимуть в ізоляторі тимчасово тримання.

Проти затриманих відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини"). Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.