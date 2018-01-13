В Одесі поліцейські припинили діяльність групи сутенерів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, до складу злочинної групи входили двоє чоловіків і дівчина.

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Кожен учасник групи виконував свої, визначені загальним планом, функції. Голова "організації" приймав рішення контролюючого характеру, займався питаннями дисципліни, визначав розміри заробітку і так далі. Також зловмисник здійснював пошук осіб, які за винагороду надавали інтимні послуги громадянам", - сказали у відділі.

Спільниця (вона ж – дружина "ватажка") проводила "інструктаж", вела облік грошових коштів, отриманих в результаті підпільного кримінального "бізнесу". Вона також отримувала від "підопічних" гроші і передавала своєму керівникові.

В обов'язки третього учасника групи входило забезпечення фізичної охорони.

"Дії зловмисників припинені співробітниками управління з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУ НП в Одеській області та Київського відділу поліції", - відзначили у відділі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкцією статті за скоєння такого правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.