У Харкові невідомі підірвали пам'ятний знак воїнам УПА, Балута обіцяє його відновити

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, повідомлення про вибух надійшло до оператора «102» сьогодні, 9 грудня, близько 4.00 ранку.

Жертв та постраждалих немає.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підриву).

На місці події працюють правоохоронці. Ведеться слідство.

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Водночас, згідно з повідомленнями у соціальних мережах, вибух у Молодіжному парку, що неподалік станції метро «Пушкінська», стався близько 1.00. Вибухом розірвало пам’ятну дошку воїнам УПА, котра прикріплена на місці, де колись був встановлений пам’ятник Українській повстанській армії.

У той же час, губернатор Харківської області Ігор Балута вже пообіцяв дошку відновити.

"Не перший раз негідники і мерзотники, вороги української держави зазіхають на пам'ятний знак УПА в Молодіжному парку в Харкові. Спроби знести його приймалися неодноразово. Сьогодні вночі він був підірваний. Ми обов'язково знайдемо винних у тому, що трапилося, а сам пам'ятний знак відновимо", - написав він у соцмережі.