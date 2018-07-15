Порошенко: немає підстав вважати, ніби томос на автокефалію УПЦ вже у нас в кишені

Президент визнав, що ситуація з отриманням українською православною церквою автокефалії - непроста, а протидія в цьому питанні - масштабна і системна.

Президент Петро Порошенко зазначив, що наразі немає жодних підстав вважати, ніби томос на автокефалію православної церкви в Україні "уже у нас в кишені".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з учасниками загальноукраїнської прощі у Зарваниці під час поїздки до Тернопільської області.

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"З перших же днів свого президентства я поставив за мету добитися від Константинопольської «матері-церкви» надання автокефалії Українській помісній православній єдиній церкві", - зазначив глава держави.

Порошенко додав, що "нарешті ми вже почули низку позитивних повідомлень". Зокрема, про те, що приєднання Київської метрополії до Московської церкви, яке відбулося у XVII столітті, було здійснене всупереч канонам, а також щодо того, що право на надання автокефалії належить винятково вселенському патріарху і Синоду.

"Про те, що Константинопольська церква - це є церква-мати для український православних. А Москва, яка претендує на «материнство», насправді є дочірньою по відношенню до церкви у Києві. І головне - про те, що коли виникає незалежна держава, природнім наслідком виникнення держави є створення своєї незалежної православної церкви", - сказав президент.

Він зазначив, що автокефалія не є "клопотом лише українських православних", а питанням "нашої української незалежності".

"Тому і чинять такий шалений спротив Москва і її «п'ята колона» всередині України. Навіть деякі політики, яких прийнято вважати проукраїнськими, дозволяють собі передавати сигнали назовні, що, мовляв, не варто поспішати з наданням автокефалії", - зауважив Порошенко.

Так, підсумував він, "ситуація непроста", а протидія в цьому питанні - масштабна і системна.

"Немає жодних підстав вважати, ніби томос уже у нас в кишені. Нам з вами залишається дві речі для того, щоб його отримати: молитися і вірити, й боротися", - констатував президент.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

15 травня Порошенко заявив, що Україна вже "дуже-дуже близька" до отримання томосу.