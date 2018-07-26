Показав дітям непристойний жест: в Івано-Франківську розгорівся скандал через водія автобуса (фото, відео)

Водій, крім того, що відмовлявся везти дітей, також показав їм непристойний жест.

В Івано-Франківську розгорівся скандал довкола водія автобуса, який відмовився везти підлітків.

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Діти купили квитки в касах, але маршрутник вимагав від кожного заплатити ще по шість гривень особисто йому. Про написала Ярина Румежак у Facebook? мати одного з хлопчиків.

"Сказав, що квиток, куплений e касі, йому до *****, оплачуйте в автобусі 6 грн. У підсумку діти заплатили і поїхали, тому що питання грошей для них буkj неважливим на той момент", - написала вона.

За словами Румежак, водій також показав дітям непристойний жест. Вона опублікувала відповідне фото.

Раніше водій автобуса в Тернопільській області відмовився везти онкохворої учасника АТО, чим обурив користувачів мережі.