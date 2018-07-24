"Гей, а чому я повинен везти тебе безкоштовно?": на Тернопільщині водій вигнав з автобуса онкохворого АТОшника (фото)

АТОшник змушений був вийти з автобуса.

Водій автобуса у Тернопільській області відмовився везти онкохворого учасника АТО, чим обурив користувачів мережі.

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомила Оля Підгірна-Коцюра.

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"Сьогодні (22.07.2018.), рейс "Тернопіль-Ланівці" ... це "бидло" відкинуло посвідчення учасника АТО зі словами: "Чому я тебе повинен везти безкоштовно?", не взяв пасажира, який 9 місяців пробув на передовій... Крім того, на автобус він пішов одразу з лікарні, де проходив курс хіміотерапії, лікується вже більше року", - написала вона і опублікувала фото водія.

Також про інцидент розповів голова обласної спілки «Об'єднання учасників АТО Тернопільщини» Роман Нагорний.

"Цей випадок стався 22 липня на автостанції міста Ланівці. 51-річний ветеран АТО Віктор Слободюк їхав з лікарні додому. Зайшов в автобус, показав своє посвідчення і вже зібрався зайняти місце в салоні, як почув від водія: "Гей, а чого я повинен везти тебе безкоштовно? Плати або виходь", - заявив він у коментарі "Фактам".

АТОшник змушений був вийти з автобуса. Справа в тому, що у нього рак горла. Лікування дуже дороге, і кожна копійка в сім'ї на рахунку.

Свідками цього інциденту стали інші пасажири, але жоден з них не заступився за бійця. Ветерану АТО довелося чекати наступного рейсу кілька годин.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Вінницькій області двох чоловіків, які знущались над ветераном АТО Олександром Дяком, змусили на колінах просити у нього вибачення.