У Дніпрі мусульманській громаді повернули старовинну мечеть (відео)
10:55, 26 липня 2018Суспільство
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Її збудували на початку 20-го століття на кошти татар і турецьких торговців.
Мусульманській громаді повернули мечеть у Дніпрі
У Дніпрі мусульманській громаді повернули мечеть.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Після десятирічних переговорів місцева влада передала мусульманській громаді старовинну мечеть. Її збудували на початку 20-го століття на кошти татар і турецьких торговців.
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У радянський час тут зробили цех, клуб НКВС, а згодом - спортивну школу. Зараз тут навчаються 700 дітей. Для них кримськотатарська громада купила нове приміщення в центрі міста.
Раніше повідомлялося, що в Дніпро приїде автор біографії Ілона Маска.
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