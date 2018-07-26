У Дніпрі мусульманській громаді повернули старовинну мечеть (відео)

Її збудували на початку 20-го століття на кошти татар і турецьких торговців.

У Дніпрі мусульманській громаді повернули мечеть.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Після десятирічних переговорів місцева влада передала мусульманській громаді старовинну мечеть. Її збудували на початку 20-го століття на кошти татар і турецьких торговців.

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У радянський час тут зробили цех, клуб НКВС, а згодом - спортивну школу. Зараз тут навчаються 700 дітей. Для них кримськотатарська громада купила нове приміщення в центрі міста.

Раніше повідомлялося, що в Дніпро приїде автор біографії Ілона Маска.