У Дніпро приїде автор біографії Ілона Маска

2 серпня в Дніпро приїде автор бестселера «Ілон Маск: Tesla, SpaceX і дорога в майбутнє» Ешлі Венс. Його книга стала № 1 за версією New York Times, Amazon Business і Wall Street Journal.

Зустріч з письменником та автограф-сесія пройдуть в будівлі ДніпроОДА. Про це повідомляє "Інформатор".

Письменник звернеться зі вступним словом, відповість на запитання з залу і підпише книги всім охочим. Вхід на зустріч з Ешлі Вэнсом — безкоштовний, однак необхідно зареєструватися.

Ешлі Венс — один з найвпливовіших у світі авторів, який пише про індустрію технологій. Після успішної роботи в Кремнієвій долині в ролі кореспондента The New York Times він став провідним журналістом Bloomberg Businessweek. Роботи ВЕНСА часто публікуються в таких виданнях, як The Economist, Chicago Tribune, CNN.com, Globe and Mail, International Herald Tribune і CNET.

У 2007 році він написав книгу Geek Silicon Valley про історію Кремнієвої долини. У 2015-му випустив біографію Ілона Маска, яка розповідає про шлях всесвітньо відомого винахідника і підприємця з Південної Африки на вершину світового бізнесу. Ешлі ВЕНС взяв інтерв'ю майже у 300 осіб і провів більше 50 годин в розмовах з Маском, щоб достовірно описати його непросту особистість.