Російський омбудсмен відвідала українського ув’язненого Карпюка

Москалькова відвідала Миколу Карпюка на прохання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала у в’язниці «Володимирський централ» ув’язненого громадянина України Миколу Карпюка.

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Про це Москалькова повідомила у Twitter. «У "Володимирському централі" відвідала громадян, які відбувають покарання, котрі зверталися до мене, а також громадянина України Карпюка. За результатами відвідин відповіла на запитання журналістів», – зазначила Москалькова.

Прес-секретар російського омбудсмена Олексій Зловедов повідомив журналістам, що Микола Карпюк не висловлює претензій до умов утримання. За його словами, Карпюка утримують у добре провітрюваній камері на одну людину з телевізором і відокремленим дверима санітарним блоком.

Тетяна Москалькова відвідала Миколу Карпюка в середу ввечері на прохання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

16 червня Людмила Денісова повідомила, що їй відмовили в можливості відвідати у в’язниці «Володимирський централ» Миколу Карпюка.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року суд у Чечні засудив українця Миколу Карпюка до 22,5 років за звинуваченням в участі у Першій чеченській війні. Він свою провину заперечує і заявляє, що ніколи не був у Чечні. Бранець каже, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Карпюка політв’язнем.