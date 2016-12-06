Політв'язня Карпюка із Чечні етапують до Володимирської області – адвокат

Українського політв’язня Миколу Карпюка відправляють по етапу до колонії суворого режиму у Володимирській області Росії.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив адвокат Ілля Новіков.

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В той же час, Станіслав Клих залишається відбувати незаконне ув’язнення у Грозному.

«Миколу Карпюка етапують у Володимирську область. Станіслав Клих залишається у Грозному», - написав Новіков.

Николая Карпюка сейчас этапируют во Владимирскую область. Станислав Клых остается в Грозном. #Карпюк#Клых — Ilya Novikov (@vertiporokh) 6 декабря 2016 г.

Нагадаємо, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха й Карпюка до 20 років і 22,5 років ув’язнення, відповідно, в колонії суворого режиму.

У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.