Політв'язень Карпюк радить українцям не їхати на Чемпіонат світу з футболу до Росії

Українець Микола Карпюк не хоче, аби хтось із уболівальників опинився в його становищі.

Незаконно засуджений у Російській Федерації громадянин України Микола Карпюк радить українським уболівальникам не їхати на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в червні-липні в Росії.

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Про це повідомив російський адвокат Ілля Новиков у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні день народження Миколи Карпюка. П'ятий, який він зустрічає в російській в'язниці, другий у "Володимирському централі". Я приїжджав привітати його і передати вітання з дому. Микола тримається дуже бадьоро, передає подяку і уклін всім, хто про нього пам'ятає, і персонально тим, хто його вітав. І окремо - вітання і підтримку Олегу Сенцову", - повідомив адвокат.

"Він також просив мене передати його пораду українським футбольним уболівальникам - не їздити на чемпіонат світу в Росію, щоб не опинитися в його становищі. Порада, по-моєму, дуже добра. Більшість, напевно, повернеться благополучно, але той, кому не пощастить і кого призначать покращувати статистику розкриття тероризму, шкодуватиме про це дуже довго. Не знаю, який футбол такого вартий. Бережіть себе і допомагайте один одному", - написав Новіков.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав європейських політиків бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії. Також глава МЗС висловив переконання, що в питанні спортивного бойкоту рішення мають ухвалювати національні футбольні асоціації.

Пізніше Клімкін закликав усіх українців бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії.

Станом на 3 квітня після завершення другого етапу продажу квитків українські вболівальники придбали на матчі ЧС-2018 у Росії 4 тис. 140 квитків.

Як відомо, чемпіонат світу з футболу проходить раз на чотири роки. У 2018 року господарем турніру буде Росія. Змагання відбуватимуться з 14 червня по 15 липня. У турнірі візьмуть участь національні збірні 32 країн.