Стало відомо, скільки Україна витратила на проведення Євробачення-2017

Рахункова палата також виявила значні порушення у витрачанні грошей на організацію пісенного конкурсу.

Рахункова палата виявила суттєві недоліки у використанні коштів на проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 в Україні.

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До відповідного висновку відомство дійшло за результатами аудиту ефективності використання коштів, спрямованих на підготовку і проведення заходу. Як повідомила прес-служба аудитора, зокрема, Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) витратила з порушенням чинного і бюджетного законодавства 46,2 млн грн, зокрема 1,6 млн грн не за цільовим призначенням, 13,4 млн грн – неекономно. Також було допущено неефективне управління 9 млн грн. Крім цього, є прострочена дебіторська заборгованість на 700 тис. грн.

«Крім того, до цього часу не повернуто 430,6 млн грн, які було перераховано Європейській мовній спілці з резервного фонду держбюджету в 2016 році. Ці кошти були фінансовою гарантією для забезпечення проведення Євробачення. І на них наразі накладено арешт», – зазначають у Рахунковій палаті.

У повідомленні наголошується, що через неналежний контроль НСТУ за виконанням власних приписів і відсутність дієвого контролю Держкомтелерадіо, як органу управління майном, виключні майнові права інтелектуальної власності загалом на суму 33,9 млн грн за даними бухгалтерського обліку не враховувалися, що також є порушенням законодавства.

Загалом, за даними Рахункової палати, на підготовку і проведення Євробачення в Україні у 2017 році, витрачено 325,3 млн грн з загального фонду держбюджету, 192,8 млн грн субвенцій із місцевого бюджету Києва, 77,4 млн грн від господарської діяльності, отриманих НСТУ під час підготовки конкурсу, а також 192 млг грн інших центральних органів виконавчої влади України та КМДА. Сукупні витрати становлять 787,5 млг грн, зазначає Рахункова палата.

Конкурс Євробачення-2017 пройшов у Києві у травні 2017 року.