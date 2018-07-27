Нацрада перевірить "СТБ" через побиття неповнолітньої в ефірі передачі "Один за всіх"

Регулятору надійшли заяви про факт фізичного насильства над неповнолітньою учасницею телепередачі "Один за всіх" у присутності глядачів, експертів і ведучого.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу «СТБ» через звернення, що надійшли регулятору про порушення прав дітей у телепередачі «Один за всіх».

Зокрема, до Нацради надійшли листи Чернігівської обласної державної адміністрації та Уповноваженого Президента України з прав дитини про порушення, на їхню думку, прав дітей у передачі «Один за всіх», яка транслювалася 1 квітня 2018 року в ефірі телеканалу «СТБ».

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«Темою передачі, щодо якої надійшли звернення, була загибель дитини від жорстокого поводження, а однією з учасниць була неповнолітня дівчина. Під час трансляції передачі її обличчя було заретушовано, проте в анонсах обличчя неповнолітньої дівчини видно. Над неповнолітньою учасницею передачі в присутності глядачів, експертів і ведучого відбулося публічне фізичне насильство (побиття) з боку іншої учасниці передачі», - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначається в інформації регулятора, експерти та ведучі вдавалися до психологічного тиску на неповнолітню.

У Нацраді пояснили, що трансляція передачі має ознаки порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», у зв'язку з чим регулятор прийняв рішення провести позапланову виїзну перевірку мовника.

«Після результатів перевірки буде прийнято відповідне рішення», - уточнили в Нацраді.

Довідка УНІАН. Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.