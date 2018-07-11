"Інтер" оштрафували за скандальний концерт на 9 травня (відео)

Про це повідомив член Нацради Валентин Коваль на своїй сторінці у Facebook.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення наклала штраф у розмірі 4 млн грн на телеканал «Інтер».

Про це повідомив член Нацради Валентин Коваль на своїй сторінці у Facebook.

«Штраф для «Інтера» за відомі тексти в концерті 9 травня - 4,046 млн грн», - написав він.

Як повідомив Коваль агентству УНІАН, рішення було прийнято одностайно, «за» проголосували всі 7 членів Наглядової ради.

Нагадаємо, на сьогоднішньому позаплановому засіданні Нацрада з телерадіомовлення продовжила телеканалу цифрову ліцензію терміном на 7 років.

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Раніше в мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди. "Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час смолоскипної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту каналу "Інтер" до 9 травня, закликавши не розколювати суспільство.

Також після появи цього скандального відео активісти пікетували офіс телеканалу.