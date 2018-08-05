В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв «Великого терору»

«Великий терор» – це кампанія масових репресій, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР та особисто Сталіна.

У Києві сьогодні відбудуться меморіальні заходи, присвячені пам’яті жертв «Великого терору» 1937-1938 років.

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Як повідомляється на сайті Інституту нацпам`яті, у столиці сьогодні було заплановано проведення поминальної літургії в Покровській церкві на Подолі.

З 11:00 по 12:00 мають тривати панахида та меморіальні заходи біля Хреста репресованим у 1930-х – 50-х рр.

З 13:00 до 15:00 триватимуть меморіальні заходи у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

Довідка УНІАН. «Великий терор» – кампанія масових репресій, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна. Метою репресій була ліквідація реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни у національній та соціальній структурі суспільства.

На Україну припала приблизно п'ята частина загальносоюзних арештів і розстрілів.

Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, творчої та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.

Крім того, 7 серпня 1932 року у СРСР було введено смертну кару за викрадення державної та колективної власності – так званий «закон про три колоски». Ініціатива ухвалення такого закону йшла особисто від Сталіна. Ухвалення документу спричинило хвилю репресій. Всього, за неофіційними даними, за законом про три колоски за 1932-1939 роки було засуджено 183 тис. осіб.