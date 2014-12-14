За добу серед військових та мирних жителів у зоні АТО немає втрат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

«На сході України ситуація залишається складаною. На фоні загального зниження інтенсивності і кількості обстрілів, фіксуються поодинокі випадки порушення режиму «тиша» з боку незаконних збройних формувань. На щастя, жодних втрат серед українських військовослужбовців та мирних жителів за минулу добу не було», - поінформував Польовий.

Читайте такожЗа добу терористи 14 раз обстріляли українських військових - штаб АТОЗа його словами, за минулу добу терористи здійснили 14 обстрілів, в тому числі найчастіше порушення режиму «тиша» фіксувалися в районі Бахмутівської траси біля селищ Кримське та Фрунзе, де бойовики застосовували установки «Град», мінометну і стрілецьку зброю. Також стрілецька зброя застосовувалась бойовиками на території Донецького аеропорту і населених пунктів Верхньоторезьке, Дебальцеве, Нікішино і Станиці Луганської.

«Учора в місії ОБСЄ також підтвердили, що буферна зона, про яку домовилися у Мінську, поки що небезпечна. Ризик ескалації конфлікту зберігається», - додав Польовий.