Херсонський суд взяв під варту військового комісара, підозрюваного у смертельному наїзді на молоде подружжя

Внаслідок ДТП від отриманих травм померли 22-річна дівчина та 25-річний хлопець. У загиблої пари залишилося двоє дітей.

У Херсоні суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП у смт Чаплинка, внаслідок якої загинуло молоде подружжя.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області. «Сьогодні, 6 серпня, у Херсоні відбулось судове засідання стосовно чоловіка, який скоїв смертельне ДТП в смт Чаплинка. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 43-річний житель Каланчацького району, керуючи автомобілем «ВАЗ-2106», здійснив наїзд на подружжя. Внаслідок ДТП 22-річна дівчина та 25-річний хлопець від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці події.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 серпня в смт Чаплинка Херсонської області військовий комісар у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем «ВАЗ-2106», скоїв наїзд на подружжя. Внаслідок ДТП чоловік та жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. У загиблої пари залишилося двоє дітей.

Винуватця ДТП було затримано. Згодом його звільнили з лав Збройних сил України та позбавили звання військового комісара.