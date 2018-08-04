Смертельна ДТП на Херсонщині: військового комісара звільнили з ЗСУ та позбавили звання

Командувач військ оперативного командування “Південь” призначив службове розслідування інциденту.

Військового комісара, який збив на смерть на Херсонщині молоде подружжя, звільнили з лав Збройних Сил України та позбавили військового звання.

Про це повідомили у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ.

"Згідно з рішенням Командувача Сухопутних війск Збройних Сил України військового комісара Чаплинського районного військового комісаріату, звільнено з лав Збройних Силах України та позбавлено військового звання відповідно до чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

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Там додали, що командувач військ оперативного командування “Південь” призначив службове розслідування інциденту.

"Поки військовослужбовці захищають український народ на Донбасі, знаходяться ті, хто ганьбить армію та несе небезпеку своєму ж народу на мирній землі. Сівши за кермо в нетверезому стані даний офіцер в своїй особі зганьбив Збройні Сили України і втратив свою честь не лише як офіцера, але і як людини", - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 серпня в смт Чаплинка Херсонської області п'яний військовий комісар за кермом збив на смерть молоде подружжя, залишивши сиротами двох дітей.