Бойовики знову обстріляли аеропорт "Донецьк" та інші позиції силовиків

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

"За минулу добу терористи 7 разів обстрілювали позиції сил АТО з використанням мінометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у міжнародному аеропорті «Донецьк», бойовики тричі відкривали вогонь по захисниках летовища зі сторони старого терміналу та православного монастиря.

Читайте такожПорошенко: "Режим тиші" дозволив Україні посилити позиції та зміцнити лінію оборониУ свою чергу, користуючись затишшям, сили АТО здійснюють контрдиверсійні заходи, проводять операції з боротьби із бандитизмом на звільнених від окупантів територіях, додали у штабі.