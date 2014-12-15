Бойовики знову обстріляли аеропорт "Донецьк" та інші позиції силовиків
08:09, 15 грудня 2014Політика
3 0
За минулу добу терористи 7 разів обстрілювали позиції сил АТО з використанням мінометів та стрілецької зброї.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook.
"За минулу добу терористи 7 разів обстрілювали позиції сил АТО з використанням мінометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у міжнародному аеропорті «Донецьк», бойовики тричі відкривали вогонь по захисниках летовища зі сторони старого терміналу та православного монастиря.
Читайте такожПорошенко: "Режим тиші" дозволив Україні посилити позиції та зміцнити лінію оборониУ свою чергу, користуючись затишшям, сили АТО здійснюють контрдиверсійні заходи, проводять операції з боротьби із бандитизмом на звільнених від окупантів територіях, додали у штабі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter