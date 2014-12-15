Бойовики знову обстріляли аеропорт "Донецьк" та інші позиції силовиків

08:09, 15 грудня 2014
Політика
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За минулу добу терористи 7 разів обстрілювали позиції сил АТО з використанням мінометів та стрілецької зброї.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

"За минулу добу терористи 7 разів обстрілювали позиції сил АТО з використанням мінометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у міжнародному аеропорті «Донецьк», бойовики тричі відкривали вогонь по захисниках летовища зі сторони старого терміналу та православного монастиря. 

Читайте такожПорошенко: "Режим тиші" дозволив Україні посилити позиції та зміцнити лінію оборониУ свою чергу, користуючись затишшям, сили АТО здійснюють контрдиверсійні заходи, проводять операції з боротьби із бандитизмом на звільнених від окупантів територіях, додали у штабі.

Post by Прес-центр АТО.
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