Вулицями Києва вночі проїхав літак (відео)
07:49, 08 серпня 2018Суспільство
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Автомобілістів закликали об'їхати проспект, по якому рухався літак зі знятими крилами.
Вулицями столиці вночі тягнули літак / Скріншот - Facebook, Київ оперативний
На Повітрофлотському проспекті в Києві в ніч на 8 серпня помітили літак, який перевозили по міських вулицях.
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Відео з місця подій оприлюднено у Facebook проекту «Київ Оперативний».
«Увага автомобілісти! Зараз по Повітрофлотському перевозять літак. Видовище, звичайно, красиве, але краще об'їхати», – попередили у співтоваристві проекту.
Раніше повідомлялося, що в Києві на Подолі сталася аварія з участю автомобіля патрульної поліції.
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