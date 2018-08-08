Вулицями Києва вночі проїхав літак (відео)

Автомобілістів закликали об'їхати проспект, по якому рухався літак зі знятими крилами.

На Повітрофлотському проспекті в Києві в ніч на 8 серпня помітили літак, який перевозили по міських вулицях.

Читайте такожМоторошна ДТП у Харкові: суд дозволив розшукати зниклого головного свідка у справі Зайцевої

Відео з місця подій оприлюднено у Facebook проекту «Київ Оперативний».

«Увага автомобілісти! Зараз по Повітрофлотському перевозять літак. Видовище, звичайно, красиве, але краще об'їхати», – попередили у співтоваристві проекту.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Подолі сталася аварія з участю автомобіля патрульної поліції.