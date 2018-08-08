Вулицями Києва вночі проїхав літак (відео)

07:49, 08 серпня 2018
Суспільство
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Вулицями столиці вночі тягнули літак / Скріншот - Facebook, Київ оперативний

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Відео з місця подій оприлюднено у Facebook проекту «Київ Оперативний».

«Увага автомобілісти! Зараз по Повітрофлотському перевозять літак. Видовище, звичайно, красиве, але краще об'їхати», – попередили у співтоваристві проекту.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Подолі сталася аварія з участю автомобіля патрульної поліції.

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Теги: #дороги#самолет#Киев