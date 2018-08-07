В Києві сталася ДТП за участю патрульних (відео)
16:21, 07 серпня 2018Інциденти
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Унаслідок ДТП постраждалих немає, проте авто отримали серйозні механічні пошкодження.
За попередніми даними, поліцейське авто врізалося у Форд / фото kyivoperativ.info
У Києві на Подолі сталася аварія за участю автомобіля патрульної поліції.
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Про це повідомляє "Киев оперативный" на своїй сторінці у Facebook. "Сьогодні, 7 серпня, близько 12:10, на перехресті вулиці Хорива та Почайнинська сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Hyundai та Ford", - йдеться у повідомленні.
ВІДЕО: Facebook Киев оперативный
Унаслідок ДТП постраждалих немає, проте авто отримали серйозні механічні пошкодження.
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