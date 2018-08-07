В Києві сталася ДТП за участю патрульних (відео)

16:21, 07 серпня 2018
Інциденти
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За попередніми даними, поліцейське авто врізалося у Форд / фото kyivoperativ.info

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Про це повідомляє "Киев оперативный" на своїй сторінці у Facebook. "Сьогодні, 7 серпня, близько 12:10, на перехресті вулиці Хорива та Почайнинська сталася аварія за участю поліцейського автомобіля Hyundai та Ford", - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО: Facebook Киев оперативный

Унаслідок ДТП постраждалих немає, проте авто отримали серйозні механічні пошкодження. 

Раніше на Закарпатті поліцейське авто на шаленій швидкості вилетіло з траси у кювет.

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Теги: #Київ#поліція#ДТП