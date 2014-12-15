Завтра в Україні трохи потеплішає, очікується від -2 до +12 градусів
13:52, 15 грудня 2014Суспільство
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16 грудня на всій території України без опадів, мінлива хмарність, температура від -2 до +12.
Завтра в Україні очікується тепла зимова погода / goodfon.ru
Про це повідомляє Гідрометцентр.
У східному регіоні очікується температура від -1 до +5, в центральному-від -2 до +5, у південному - від +2 до +11, у західному - від -1 до +6, у північному - від -2 до +5.
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У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, температура вночі від -1 до +1, вдень від +2 до +4.
У Криму вночі від 0 до +2, вдень до +12 градусів.
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