Завтра в Україні трохи потеплішає, очікується від -2 до +12 градусів

Про це повідомляє Гідрометцентр.

У східному регіоні очікується температура від -1 до +5, в центральному-від -2 до +5, у південному - від +2 до +11, у західному - від -1 до +6, у північному - від -2 до +5.

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У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, температура вночі від -1 до +1, вдень від +2 до +4.

У Криму вночі від 0 до +2, вдень до +12 градусів.