На вихідних трохи потеплішає

Невеликий сніг випадатиме місцями на заході, півночі, південному заході та 7 грудня і в східних областях.

Очікуються тумани, паморозь. На дорогах втримається ожеледиця.

Про це повідомляє opogode.

У західній частині – місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі -4-12, вдень від 2 морозу до 5 тепла, на Закарпатті до 8 градусів тепла.

У північних областях місцями випадатиме невеликий сніг. Температура повітря вночі 6.12 -8-14, вдень -5-9 градусів, 7.12 вночі 5-10 градусів морозу, вдень -2-6 градусів.

У центральних областях суттєвих опадів не очікується. Температура повітря вночі 6.12 8-15 градусів морозу, вдень -3-9,7ю12 вночі -5-12, вдень -1-6 градусів.

На сході України 6.12 переважатиме суха холодна погода з температурою повітря вночі -12-17, місцями до -20 градусів, 7.12 вночі -5-10, вдень -2-8 градусів.

У південній частині очікуються місцями невеликі опади. Температура повітря вночі 6.12 вночі 4-10 морозу, вдень -3-8, 7.12 вночі -2-8, вдень 0-5 градусів морозу. В Криму вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 0-5 градусів тепла, 7.12 на півдні Криму до 10 градусів тепла.

У Києві 6-7 грудня місцями випадатиме невеликий сніг. Температура повітря 6.12 вночі -9-12, вдень 6-9 градусів морозу, 7.12 вночі -4-8, вдень -2-6 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.