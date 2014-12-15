У Львові перепоховають останки першодрукаря Федорова

Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

Заходи розпочнуться о 10:00 з перевезення ракій з останками Івана Федорова з приміщення Музею мистецтва давньої української книги Львівської національної галереї мистецтв у храм Успіння Пресвятої Богородиці, де відбудеться панахида.

В 12:00 через центр Львова пройде процесія з останками Івана Федорова до церкви монастиря Святого Онуфрія, після чого закладуть ракії з останками та пам'ятну капсулу у стіну храму.