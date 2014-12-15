У Львові перепоховають останки першодрукаря Федорова
14:18, 15 грудня 2014Суспільство
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У Львові 18 грудня відбудеться перепоховання останків першодрукаря Івана Федорова з приміщення Музею мистецтва давньої української книги Львівської національної галереї мистецтв у стіну храму Святого Онуфрія.
У Львові перезехоронят останки Федорова /www.kostyor.ru
Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.
Заходи розпочнуться о 10:00 з перевезення ракій з останками Івана Федорова з приміщення Музею мистецтва давньої української книги Львівської національної галереї мистецтв у храм Успіння Пресвятої Богородиці, де відбудеться панахида.
В 12:00 через центр Львова пройде процесія з останками Івана Федорова до церкви монастиря Святого Онуфрія, після чого закладуть ракії з останками та пам'ятну капсулу у стіну храму.
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